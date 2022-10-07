Дмитрий Махонин показал, как живут мобилизованные пермяки в Тюмени

Фото: скриншот видео телеграм-канала Дмитрия Махонина.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения мобилизованных из Пермского края.

- Наших парней разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах. У всех полноценное питание, обмундирование, при учебном центре работают врачи. Командиры отзываются о наших земляках хорошо. В понедельник проведу встречу с министром, он подробнее расскажет об итогах посещения Елани и Тюмени, о вопросах и запросах бойцов, - рассказал в своем телеграм-канале глава региона.

Кстати, накануне Дмитрий Махонин сообщил, что 100 процентов прикамских резервистов из планируемых к призыву на первом этапе частичной мобилизации оповещены и отправлены в учебные центры. Мы опубликовали большой материал, в котором отвечаем на главные вопросы о частичной мобилизации в Пермском крае.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru