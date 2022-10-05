Зачем собирать вещи для мобилизованных и куда обращаться с жалобами

Учебный центр в Елани. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

5 октября на заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что о призыве оповещены все жители края, в первую очередь подлежащие частичной мобилизации.

- По данным военкоматов, оповещено и отправлено в учебные центры 100 процентов резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе, - отметил глава региона.

Пермяки отправлены в учебные центры, находящиеся в Тюмени и в городе Елани Свердловской области.

- После подготовки им предстоит отстаивать национальные интересы России вместе с добровольцами из отрядов «Парма» и «Молот» из Прикамья, которые были сформированы ранее, - сообщил Дмитрий Махонин.

Когда проводится такое масштабное мероприятие, неизбежны накладки. Порой под призыв попадают те, кто не отвечает критериям, заявленным Минобороны РФ. Губернатор поручил Министерству территориальной безопасности Пермского края совместно с военным комиссариатом проверять соблюдение законности при проведении частичной мобилизации. Каждый спорный случай должен разбираться индивидуально.

Заявления по этому поводу можно оставлять в ящике для писем в краевом военном военкомате в Перми (ул. Пермская, 41).

- Все сообщения регистрируются, оказывается адресная помощь, в том числе семьям мобилизованных. Большинство проблемных вопросов решается в районных военкоматах, - объяснили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Куда еще можно обратиться с вопросами

По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, можно звонить на федеральную горячую линию по телефону 122.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта открыло центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Телефон для консультаций: 8 (342) 206-58-13.

Кстати, благодаря этому центру студент из Чайковского Иван Горбунов, мобилизованный по ошибке, вернулся из учебного центра домой. Парень, получив повестку, взял справку из университета и пришел в военкомат. Однако оттуда его сразу же направили в учебный центр в Елань. Оказалось, Иван не написал заявление об отсрочке, о чем его никто не предупредил. Но после звонка Ивана в ОНФ, Чайковский военный комиссариат разобрался с его вопросом, и парня вернули домой.

Государственная инспекция труда Пермского края открыла «горячую линию» для мобилизованных. Получить консультацию на тему трудового законодательства мобилизованные работники и работодатели могут по телефону 8 (342) 298-01-50. Обращения принимаются ежедневно с 09:00 до 21:00.

В прокуратуре Пермского края также работает «прямая линия» по вопросам призыва жителей региона на военную службу по мобилизации. Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

На обед – салат, суп, горячее и сок

В число мобилизованных вошли волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. Сейчас они находятся в учебном центре в Елани.

- На данный момент практически 100 процентов ребят из разных городов обеспечены всем необходимым, - сообщили волонтеры.

Все необходимое – это термобелье, зимняя и летняя форма, берцы, постельное белье, полотенца, печи, дрова, вещмешки, одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, шапки, перчатки, бумага, бензопилы, компьютеры, топоры, молотки, гвозди.

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Кормят мобилизованных в учебном центре три раза в день. На обед – салат, суп, горячее и сок.

Тем не менее, кроме самого необходимого, есть еще и просто нужные вещи, которые не входят в список военного снаряжения, но способны очень облегчить жизнь нашим воинам. И неравнодушные пермяки собирают гуманитарный груз как для мобилизованных, так и для солдат, уже принимающих участие в спецоперации на Украине.

- В непростых реалиях сегодняшних дней, когда наши близкие и друзья встают в ряды воинов и отправляются на службу Родине, наш отряд не может оставаться в стороне, - рассказали в поисковом отряде. - Мы начинаем сбор вещей, необходимых для бойцов, и призываем на помощь всех неравнодушных.

В перечне того, что требуется - пенные коврики, наколенники и налокотники, туристические сидения, балаклавы, фонарики, батарейки и прочее. Нужны будут также кнопочные телефоны, так как ранее в Минобороны разъясняли, что смартфонами пользоваться на территории воинских частей запрещено. Можно взять с собой кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военному в определенное время.

Вещи принимаются в координационном штабе отряда по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 38 А, 5 этаж, офис 502.

Лекарства для Донбасса

Пермские школы и детские сады будут помогать жителям новых российских регионов и семьям мобилизованных. Для этого в Перми создадут несколько центров помощи.

В школе №47 (ул. Восстания, 10) будут собирать медицинские препараты для госпиталей и больниц Донбасса и Луганщины.

В школе инженерной мысли имени П. Соловьева (проезд Серебрянский, 8) объявлен сбор гигиенических средств.

В школе № 81 (ул. Загарьинская, 6) будут оказывать психологическую помощь семьям мобилизованных.

Также сейчас, по запросу врачей больниц Мариуполя, в пермских школах и садиках начат срочный сбор автомобильных аптечек со жгутами и индивидуальных перевязочных пакетов.

«Солдаты не должны мерзнуть»

Сборы гуманитарного груза проводятся также в пермских храмах.

Как сообщили в храме святого Митрофания Воронежского, для наших солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине, требуются влажные салфетки, трусы, теплые носки, мужские куртки, толстовки, балаклавы темного цвета.

- У нас есть связь с людьми, которые взаимодействуют с госпиталями, военными частями. Собираем по их заявкам, - объяснили в храме. – Приносите вещи в наш храм, а мы их отправим по назначению. Солдаты не должны мерзнуть, тем более, что мы можем им помочь.

Адрес храма: Пермь, Комсомольский проспект, 6

Пункты приема предметов первой необходимости для мобилизованных жителей Прикамья открыло и региональное отделение «Единой России». Вещи можно приносить в будние дни с 10.00 до 17.00 по адресам в Перми: ул. Плеханова, 12, ул. Екатерининская, 210, ул. Верхнемулинская, 73, ул. Рабочая,19, ул. Подлесная, 19, ул.Мира, 21, ул. Закамская, 22, оф.5, ул. Холмогорская, 7, ул. Крупской, 22, ул. Щербакова, 24, ул. Соловьева, 1.