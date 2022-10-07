Иван Горбунов. Фото: Региональное отделение ОНФ в Пермском крае.

В Пермском крае уже больше недели работает на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) работает Центр содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.

За это время центр зарегистрировал более 1000 обращений. Большая их часть не содержала нарушений при частичной мобилизации, в 11 случаях жителей Пермского края действительно призвали по ошибке. Все они получили отсрочку или освобождение от мобилизации.

Одним из первых поступило обращение от студента-очника из Чайковского Ивана Горбунова. Получив повестку, студент взял справку из университета и пришел в военкомат. Однако, здесь его сразу начали оформлять на службу и в этот же день направили в учебный центр в поселок Еланский.

«Мы получили сигнал, когда студент уже был в учебном центре. Связались с военкомом Чайковского округа и потребовали, чтобы нарушение закона было устранено», – рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Шлыкова.

Ивана Горбунова отправили в учебный центр, потому что он не написал письменное заявление об отсрочке. Оказалось, что об этом ему никто не сообщил. В течение суток вопрос о неправомерной мобилизации студента был решен.

Благодаря вмешательству ОНФ еще шесть студентов очной формы обучения из вузов Перми, Губахи, Александровска также вернулись домой из военкоматов с отсрочкой. В этих случаях также был нарушен порядок действий при подаче заявления.

В ОНФ отмечают, что в некоторых случаях военкоматы не обладают достаточными сведениями о призываемых гражданах по частичной мобилизации.

К примеру, один из студентов ПГНИУ прошел срочную службу, а потом восстановился в вузе. В военкомат сведения о продолжении обучения не подал. На момент призыва находился в академическом отпуске. Поэтому для обоснования права на отсрочку потребовалось запросить справку в вузе. Студент из ПНИПУ нашел повестку в почтовом ящике после возвращения из командировки – времени явиться в военкомат было совсем мало. Он незамедлительно обратился в Народный фронт, запросил справку в вузе и при явке сразу получил отсрочку.

В Центре содействия гражданам рассказали еще о нескольких ошибках, допущенных при частичной мобилизации. Так, преподавателя кафедры госпитальной хирургии Пермского медуниверситета в военкомате записали в стрелки. Он попросил назначить ВУС в соответствии со своей квалификацией врача. Общественники подключили отдел кадров медуниверситета и юридический отдел военкомата. В итоге, заявление о смене ВУС было удовлетворено.

Больного гепатитом жителя Лысьвы попал в число мобилизованных и был направлен в учебный центр поселка Еланский. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в учебку, где мужчине назначили медкомиссию. Оказывается, при прибытии в военкомат призывник из Лысьвы не предоставил сведения о своем заболевании.

«Чтобы не возникало подобных спорных моментов, мы советуем поступать следующим образом. Когда повестка уже у вас на руках, необходимо подготовить в двух экземплярах письменное заявление в свободной форме в адрес призывной комиссии о предоставлении отсрочки. Также готовятся копии всех прилагаемых справок, включая справки о состоянии здоровья, о прохождении обучения и так далее. После этого ставите отметку о приеме заявления в адрес призывной комиссии в военкомате. Один экземпляр оставляете себе, другой – в военкомате. Так вы сможете доказать, что обратились в призывную комиссию и документы были приняты», – поясняет Елена Шлыкова.

Обращения в Центр содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, принимают в региональном отделении Народного фронта по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 76. Тел. 8 (342) 206-58-13. Для обращений можно использовать и социальные сети. Ссылки можно найти на сайте ОНФ в Пермском крае.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края рассказало о наиболее важных вопросах, которые могут возникнуть при частичной мобилизации в 2022 году, а также о каналах связи для обращений мобилизованных граждан.

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