Опубликовано видео конфликта у пермского ночного бара, где мужчине перерезали горло «розочкой»

Скриншот видео telegram-канала Ural Mash

Telegram-канале Ural Mash опубликовал видео конфликта у кафе-клуба «Парнас», где мужчине воткнули в шею «розочку».

Напомним, ночью 2 октября у кафе-клуба «Парнас» между пьяными незнакомыми мужчинами завязался спор. Словами конфликт разрешить не получилось и тогда один из них разбил стеклянную бутылку о стену и с «розочкой» в руке направился в сторону оппонента. Оборонявшийся попытался ногой выбить острие горлышка из рук нападавшего, а когда не вышло , накинулся на него с кулаками, судя по всему, в этот момент он получил удар в шею острием бутылки. Потом видео перескакивает немного вперед, и мы видим уже другую картину. Судя по всему, мужчина, принявший удар розочкой, ей же нанес своему обидчику ответный удар. Раненый мужчина упал, получил вдогонку еще один удар ногой по голове и остался лежать на земле.

Благо, вовремя приехали врачи. Они оказали пострадавшему медпомощь, благодаря которой он остался жив. Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, одного из мужчин заключили под стражу. Ведется следствие.

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