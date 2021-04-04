«Ты умрешь через семь дней». В Перми ровно через неделю после странного звонка убили 23-летнего парня

Убитый молодой человек. Фото из соцсетей

Вечером, 22 марта, двое молодых людей - Константин и Олег - пришли в гости к своему другу Михаилу, проживающему по улице Толбухина 2/3. Но в квартиру молодых людей не пустила девушка Миши - ребята пришли с алкоголем, а дома был маленький ребенок. Тогда друзья предложили Михаилу посидеть в подъезде.

Ребята выпивали, общались. Костя вспомнил случай, когда ребята вместе отдыхали, а Михаил ушел в самый разгар веселья и добавил, что последнее время он редко с ними видится. Началось выяснение отношений.

- Им не нравилось, что у нас все хорошо, что появился ребенок, а у них жизнь не складывалась, вот они и бесились, что мой молодой человек отдалился от них, - говорит девушка Михаила. - На протяжении часа они морально и физически издевались над ним, унижали, сняли с него куртку, сказали, что продадут. Он долго терпел, а потом не выдержал, забежал домой и взял с кухни нож.

Михаил выбежал на площадку и несколько раз ударил ножом Константина. От полученных ранений и потери крови молодой человек скончался на месте. Приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировали смерть парня.

Двор дома по улице Толбухина 2/3. где произошла трагедия. Фото:@chp_59

- Это была самооборона, - продолжает девушка Миши. – Мой молодой человек добрый и отзывчивый. Я и подумать не могла, что когда-то он кого-то убьет, он был в состоянии аффекта.

Все трое друзей были знакомы с детства, они вместе воспитывались в детдоме. Знакомые молодых людей до сих пор не могут понять, как можно довести своего друга, чтобы он схватился за нож.

Вроде бы в этой истории все предельно ясно - молодежь, алкоголь, старые обиды, драка и трагичный финал. Но есть одна странная деталь, которая никак не состыкуется с событиями того дня.

Ровно за неделю до убийства Константина ему позвонили с неизвестного номера и сказали, что через семь дней его убьют.

- И ровно через семь дней его убивают, - рассказывает знакомая Кости. - Кто конкретно звонил и сказали ли ему что-то еще, он не рассказал. Но после звонка он очень испугался. Просил его девушку больше времени проводить вместе, хотел уехать из Перми, но не успел.

Друзья убитого парня до сих пор не могут понять, что значил тот звонок.

Возможно, пролить свет на эту странную историю сможет третий участник этой драмы - Олег. Но пока, по словам знакомых, парень не идет на контакт.

Михаила задержали в день произошедшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статьей "убийство". По неподтвержденной информации, он уже дал признательные показания. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

*Имена героев публикации изменены.

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