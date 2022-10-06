В Перми наиболее загруженные места платных парковок разобьют на подзоны

Платные парковки в Перми. Фото: Павел Шатров

В результате проведенного мониторинга в Перми выявили зоны платной парковки с наиболее высоким уровнем занятости парковочных мест.

В их число вошли участки, ограниченные улицами Попова, Монастырской, Максима Горького и Краснова, а также участки улиц Сибирской и Революции. Здесь уровень занятости превысил 90%.

По итогам мониторинга, на этих участках могут появиться подзоны платных парковок, где будет увеличен тариф по оплате парковки.

В администрации Перми пояснили, что в соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками подбирается такой тариф, который бы обеспечивал заполняемость парковочных мест на уровне 80-90%.

«Это показатель означает, что парковки используются эффективно и являются экономически доступными для автомобилистов. При этом в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места», - рассказали в городской администрации.

Ранее «КП-Пермь» сообщала, что в городе в скором времени появятся первые плоскостные парковки с наиболее выгодной для автовладельцев оплатой парковочных мест.

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