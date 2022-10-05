Летевший из Перми в Новосибирск МиГ вернулся из-за неисправности

Фото: пресс-служба ЦВО

Ранним утром 4 октября МиГ-31, летевший по маршруту Пермь - Новосибирск доложил о неисправности, и пилот принял решение вернуться в аэродром вылета. Информация об этом появилась в телеграм-канале Aviaincident.

Что конкретно произошло с самолетом, не уточняется.

Кстати, недавно мы рассказывали курьезный случай, когда в Перми самолет не смог взлететь из-за лисы. Рыжая плутовка выбежала прямо на взлетную полосу.

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