В Перми самолет не смог взлететь из-за лисы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранним утром 8 июля в пермском аэропорту "Большое Савино" экипаж самолета Boeing 737-800, который направлялся в Санкт-Петербург, был вынужден прервать взлет. Причиной всему стала лиса, которая выбежала на взлетную полосу, когда самолет уже набирал скорость. Буквально через пять минут Boeing все же смог взлететь.

- С экипажем все хорошо, с лисой тоже, самолет благополучно взлетел и добрался до места назначения, - прокомментировали внештатную ситуацию "Комсомолке" в пресс-службе пермского аэропорта.

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