Из пруда в Пермском крае достали тело утонувшего мужчины

Фото: архив "КП"

В воскресенье, 2 октября, в 19.05 дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о происшествии в акватории Очерского пруда.

- К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 15 человек личного состава и 3 единицы техники, от МЧС России силы и средства не привлекались. К сожалению, имеется погибший, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, погибшим мужчиной может быть один из двух рыбаков, которые сегодня уехали на рыбалку в Очер.

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