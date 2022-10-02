В Пермском крае пропали два рыбака

Владимир Мокрушин. Фото: Поисковый отряд Регион59

2 октября волонтеры выйдут на поиск двух рыбаков – 32-летнего Станислава Романова и 34-летнего Владимира Мокрушина из Верещагинского района. В пятницу, 30 сентября они ушли на рыбалку под Очер, в район острова. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Утром в воскресенье начнутся их поиски. Как сообщают волонтеры, нужны люди с лодками, а также эхолоты либо подводные камеры.

Станислав Романов. Фото: Поисковый отряд Регион59

Приметы Станислава Романова: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, был одет в камуфляжную куртку.

Приметы Владимира Мокрушина: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, был одет в черно-синий костюм с надписью «Пермэнерго».

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