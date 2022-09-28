В Перми эвакуировали ТРК «Семья»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сегодня днем эвакуировали ТРК «Семья». В здании сработала пожарная тревога.

Как пояснили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, тревога оказалась ложной и сработала на пар от пекарни. Пострадавших нет.

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