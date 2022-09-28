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Общество28 сентября 2022 13:48

Призванные в рамках частичной мобилизации пермяки смогут быстро зарегистрировать брак

Для этого нужен один из документов
Источник:kp.ru
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Фото: Анна Маркова

Пермяки, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, смогут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Об этом сообщает краевой ЗАГС.

«Объявленная частичная мобилизация в РФ является особым обстоятельством, позволяющим сократить месячный срок регистрации брака. При подаче заявления мобилизованным пермякам необходимо предоставить в ЗАГС подтверждающие документы - повестку, справку или извещение от военкомата», - ответили в ЗАГСе.

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