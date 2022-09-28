В минтерриториальной безопасности Прикамья рассказали, почему призывники не проходят медкомиссию

Для мобилизованных граждан медкомиссия не предусмотрена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему призывники не проходят медкомиссию перед отправкой на подготовку по частичной мобилизации? На этот вопрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте» ответила пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности.

Согласно законодательству, медкомиссия при частичной мобилизации не требуется, так как это не первый призыв военнослужащих. Лица, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории «годен».

Если на данный момент у кого-то есть справка, которая подтверждает заболевание или инвалидность, которые не позволяют отправиться на службу, то ее необходимо предъявить в военкомате после получения повестки. Других оснований для отправки человека на углубленное медицинское освидетельствование нет.

Со случаями, где была нарушена законность призыва по частичной мобилизации, разбираются минтерриториальной безопасности и краевой военный комиссариат совместно.

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