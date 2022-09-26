Прикамье отправило первые 15 автобусов с мобилизованными жителями края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером у сборного пункта Пермского края, что на улице Докучаева в Перми, – многолюдно.

Стоят женщины с детьми на руках, молоденькие девушки. Они прошли проводить своих мужей, отцов, любимых.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот последние объятья, поцелуи. Будущие бойцы маршируют на плац - там уже стоят наизготовку 15 больших междугородных туристских автобусов. Их выстраивают группами по полсотни человек. Вот здесь стоят пермяки, а тут чайковцы, а там кудымкарцы, кизеловцы, лысьвенцы. Возраст разный – по соседству с безусыми серьезными лицами виднеется окладистая борода. У кого-то за спиной увесистые рюкзаки, у других баулы поменьше.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я уже служил на Кавказе, знаю, что может пригодиться, - говорит 36-летний Олег. – Вот, взял зимнюю одежду, теплые берцы. А еще навигатор. Не знаю, можно ли будет пользоваться телефоном.

- А я налегке, мыльце-шильце, зубная щетка да поесть, пока везут, - устало улыбается 28-летний Борис. – Нам сказали, что месяц мы будем проходить обучение в Свердловской области. Вроде бы в центре, где готовят мотострелков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Повестки им пришли буквально за день до отправки.

- Конечно, были у домашних слезы, - вздыхает 34-летний Денис. – Жена целовала, мать плакала. Но кому-то ведь служить идти надо? Мыслей уклоняться не было. Что сказали родные на прощание? Попросили: «Обязательно вернись!» Я ответил: «Вернусь с победой».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники военкомата объясняют: пермяков в пути будут сопровождать врачи краевого центра медицинских катастроф. В автобусы также загрузили бутилированную питьевую воду.

И вот звучит приказ: «По автобусам!» Гремит марш «Прощание славянки». Колонна трогается. На выезде ее приветствуют провожающие. Не сговариваясь, они неслышно хлопают в вечерних сумерках в ладоши, поднимают большие пальцы вверх. Одна из женщин робко крестит проезжающие мимо машины. Кто-то поднимает вверх телефон с изображением трехцветного российского флага.

- Возвращайтесь, сынки! Мы вас ждем! – звучит вслед уезжающим женский голос.