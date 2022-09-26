Появилось видео момента ДТП в Перми, где автомобиль влетел в остановку с людьми

ДТП произошло на площади Карла Маркса. Фото: ВК "Подслушано Пермь".

В субботу 24 сентября в центре Перми произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали. Автомобиль Nissan Qashqai на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта, где в этот момент горожане ждали автобус.

В группе ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь» появилось видео момента аварии, его сняла камера видеорегистратора. Все произошло мгновенно, машина на большой скорости сбила людей и врезалась в остановку.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 70-летнему водителю автомобиля Nissan Qashqai стало плохо.

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