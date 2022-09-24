В Перми автомобиль протаранил остановку, есть погибший

В ДТП погиб человек. Фото: ВК "Подслушано Пермь".

В Перми утром 24 сентября произошло ДТП на площади Карла Маркса.

- Проезжала мимо остановки площадь Карла Маркса, стоит несколько машин полиции, лентой обтянута остановка, остановка частично разрушена, - рассказывает очевидец происшествия Татьяна. - Машина вся покореженная вынесла стену и стоит рядом.

В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее.

- Около 10 часов утра, по предварительным данным, 70-летнему водителю автомобиля Nissan Qashqai стало плохо. Автомобиль врезался в остановку. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, проводятся все необходимые мероприятия.

В ГИБДД по Пермскому краю добавили, что в результате автоаварии погибла женщина-пенсионер. Трое пострадавших отвезли в больницу.

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