В Пермском крае найдена мертвой пропавшая женщина

Пропавшую женщину нашли погибшей.

В Пермском крае окончены поиски 84-летней Таисии А. Волонтеры отряда «Регион59-поиск пропавших», сообщают, что она найдена погибшей.

Женщина пропала еще в декабре 2021 года. Она ушла из дома в городе Очер и исчезла. О том, где была найдена погибшая, не сообщается.

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