Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности УК и ТСЖ за качество услуг теплоснабжения

Фото: Т Плюс

Пермские тепловые сети обращают внимание пермяков, что оказывают услуги отопления и горячего водоснабжения в домах - жилищные организации. А именно УК и ТСЖ. Чтобы успешного начать отопительный сезон, управдомам надо готовить внутридомовые коммуникации к началу подачи тепла.

В период межотопительного сезона УК/ТСЖ обязательно должны сделать технические процедуры в обслуживаемых домах:

- гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления;

- установка в тепловых узлах и узлах управления расчетных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя, уровня потребления отопления, отсутствия «перетопов» и, как следствие, переплат;

- герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвальных помещений из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома;

- ревизия запорной арматуры;

- ревизия и настройка имеющегося автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя;

- убедиться, что общедомовой прибор учета тепловой энергии, ГВС исправен и прошел обязательную поверку, а также выполнены работы по ревизии, настройке автоматики регулирования (при ее наличии).

Если возникнут вопросы по услугам теплоснабжения, жителям, прежде всего, нужно обратиться за информацией к своей управляющей организации.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду – это залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу – подать тепло до зданий – Пермские тепловые сети выполнят точно в срок. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания – чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают обслуживающие организации – УК и ТСЖ», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону: 259-39-98.

Кстати, в рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «Т Плюс» и Правительство Пермского края заключили Соглашение о партнерстве, в рамках которого «Т Плюс» увеличит в ближайшие 15 лет инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Пермского края до 44,5 миллиардов рублей.

Годом ранее между компанией и регионом также было заключено Соглашение о партнерстве, по условиям которого планировалось вложить 40,1 млрд рублей в обновление теплосетевой инфраструктуры и городских ТЭЦ. Новый документ, который подписали генеральный директор компании Андрей Вагнер и глава региона Дмитрий Махонин, расширит ранее достигнутые договоренности более чем на 4 миллиарда рублей.

Рост инвестиций связан с включением в Соглашение обязательств компании еще по двум городам региона – Лысьве, где рассматривается заключение концессии, и Краснокамску, где предполагается переход в ценовую зону теплоснабжения. Также «Т Плюс» увеличит вложения в системы теплоснабжения Перми, Березников и Чайковского.

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