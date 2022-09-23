Мэрия Перми опубликовала рейтинг оценки перевозчиков

Рейтинг автоперевозчиков составляется ежемесячно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта администрации Перми опубликовал на сайте подведомственного учреждения МКУ «Гортранс» рейтинг публичной оценки перевозчиков. А в нем налицо, как говорится, представлено качество их работы по следующим пунктам: соблюдение расписания, выполнение рейсов, резонансные инциденты, ДТП.

- Рейтинг предусматривает балльную оценку: чем меньше нарушений допускает перевозчик, тем выше балл присваивается по каждому показателю. Шкала присвоения баллов учитывает количество транспортных средств у предприятия. Это позволит поставить в равные условия и небольшие парки, и крупных перевозчиков, – пояснили в ведомстве.

– Рейтинг призван внести некий соревновательный элемент и побудить перевозчиков работать не только в рамках условий контракта, а задумываться об имидже своего предприятия, – прокомментировал Вадим Паньков, начальник МКУ «Гортранс».

Мы не удержались и заглянули-таки в рейтинг автоперевозчиков: сразу три предприятия венчают список лидеров - ИП Кирсанов А.И., ООО СитиБас и ПКГУП Автовокзал (у всех по 92,5 баллов). На четвертом месте ООО Райзен (88,75 баллов), на пятом – ИП Стерлягов А.М. и ООО АААВТО (по 83,75 балла). ООО «Дизель», известный по истории со скандальным кондуктором, которая ехала на коленях у пассажирки, на 13 строчке рейтинга (66,25 баллов). Замыкает список ИП Целоусов А.А. (41,25 баллов).

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