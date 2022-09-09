В Перми кондуктор села пассажирке на колени с требованием покинуть салон автобуса

Фото: Мой город - Пермь/ВКонтакте

На видео, размещенном в ВК в паблике «Мой город – Пермь!», заснят апогей скандала: кондуктор восседает на коленях прилично одетой женщины. Последняя обращается к водителю, к другим пассажирам с просьбой вызвать полицию, взывает к совести кондуктора, а та – огрызнувшись двумя фразами «Не нравится – выходите!» и «Хватит издеваться!» - продолжала восседать, держась за спинку впереди стоящего сиденья.

В конечном итоге работник автобуса встала с колен женщины, но продолжала оскорблять ее на глазах у всех пассажиров. Часть из них просила женщину выйти, на что та отвечала, что проезд оплачен и это не ее остановка, другие – вступились, пытаясь докопаться до сути: что конкретно оскорбило кондуктора? Но внятных пояснений у той так и не нашлось. Она только твердила две вышеуказанные фразы в разных вариациях.

Глядя на всю ситуацию со стороны и прочитав почти 200 комментариев под постом, где в том числе есть высказывания о работе данного кондуктора других пассажиров этого маршрута, складывается впечатление, что мы, простые граждане, упустили что-то важное в правилах поведения в общественном транспорте. В данном случае, со слова кондуктора, нельзя на них смотреть, отвечать и ехать до нужной остановки без пересадок.

В департаменте транспорта Перми назвали поведение кондуктора недопустимым.

«Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику, как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания. Также с кондукторами перевозчика будет проведён инструктаж о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров», – прокомментировали ситуацию в администрации Перми.

Уточним, что за пять часов пятиминутное видео сей истории набрало больше 100 тысяч просмотров. Сам пост прочитали почти 65 тысяч раз.

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