С начала года жители Прикамья совершили бюджетные платежи через СберБанк на 4,3 млрд рублей

Архив "КП"

Всего за восемь месяцев 2022 года жители Пермского края оплатили услуги государственных организаций через каналы СберБанка на сумму почти 4,3 млрд рублей - рост более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Города Пермского края – лидеры по объему денежных средств: Пермь, Соликамск, Березники.

Также увеличился объем бюджетных платежей, совершенных с помощью СберБанк Онлайн: с января по август 2022 года он составил 1,6 млрд рублей против 1,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Объем переводов в отделениях банка и с помощью устройств самообслуживания при этом составил около 2,6 млрд рублей, через партнеров банка - около 9 млн рублей.

Чаще всего клиенты СберБанка оплачивают услуги: ФНС, ФССП.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня наши клиенты все активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач, экономя время для более важных дел. Мы же в связи с этим наблюдаем рост востребованности дистанционных каналов оплаты. В частности, с начала 2022 года на 6% выросло количество бюджетных платежей в приложении СберБанк Онлайн.»