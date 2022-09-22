. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Перми прошло первое совещание по вопросу частичной мобилизации. Подробности сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, провел его мэр Перми Алексей Дёмкин. Участвовали в совещании главы районов и представители районных военкоматов.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет 300 тыс. резервистов из числа тех, кто уже отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

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