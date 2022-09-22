Лысьвенская дума переизбрала спикера

Николай Каменских.

Депутаты Лысьвенской городской думы переизбрали спикера. Это произошло на сегодняшнем заседании совещательного органа. Им стал председатель думы прошлого созыва Николай Каменских.

Напомним, ранее председателем думы Пермского муниципального округа стал Дмитрий Гордиенко.

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