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Политика22 сентября 2022 12:32

Лысьвенская дума переизбрала спикера

Им стал председатель думы прошлого созыва
Дмитрий Волгарев
Николай Каменских.

Николай Каменских.

Депутаты Лысьвенской городской думы переизбрали спикера. Это произошло на сегодняшнем заседании совещательного органа. Им стал председатель думы прошлого созыва Николай Каменских.

Напомним, ранее председателем думы Пермского муниципального округа стал Дмитрий Гордиенко.

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