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Политика22 сентября 2022 11:27

Дмитрий Гордиенко стал председателем думы Пермского муниципального округа

Сегодня состоялось ее первое заседание
Дмитрий Волгарев
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Председателем думы Пермского муниципального округа стал Дмитрий Гордиенко. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Его избрали сегодня, 22 сентября. Так как именно сегодня состоялось первое заседание Думы.

Отметим, думу Пермского муниципального округа сформировали во время преобразования Пермского муниципального района и 17 сельских поселений в единый муниципалитет.

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