Житель Пермского края угнал экскаватор стоимостью 3 млн

Фото: 59.мвд.рф

Работал в одной строительной бригаде в Ильинском районе 20-летний парень. Работал и работал, ничем особенным не отличался. Жил вместе со всеми в вагончике, что стоял на территории туристической базы в с. Кривец. Порой выпивал с напарниками.

В один из таких «жарких» вечеров захотелось ему с другом послушать музыку. Да не где-нибудь, а в экскаваторе-погрузчике (стоимостью три миллиона), что стоял на территории базы, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сказано - сделано! Взяли ключи и забрались в трактор. Уже в кабине парнишке пришла идея прокатиться по окрестностям села. Правда, поездка была недолгой - вскоре их остановил патруль ГИБДД, от которого они попробовали скрыться.

В итоге, любитель музыки угодил на 15 дней под арест. Кроме того, ему предстоит предстать перед судом за «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Расследование уголовного дела продолжается.

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