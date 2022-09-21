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Происшествия21 сентября 2022 16:01

В ГИБДД ищут свидетелей аварии в Перми, в которой сгорела машина

ДТП случилось сегодня утром
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Василий Вахрин

Фото: Василий Вахрин

В ГИБДД ищут свидетелей утренней аварии. Напомним, ДТП произошло сегодня на Коммунальном мосту в Перми.

Столкнулись три авто, а один из них сгорел дотла. ДТП вызвало огромную пробку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться всех, кому что-то известно об обстоятельствах аварии. Или у кого имеется запись с видеорегистратора.

Информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.