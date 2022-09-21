ДТП на Коммунальном мосту. Фото: Павел Шатров

Сегодня около 09:00 центр города встал в огромной пробке. Причиной тому стало крупное ДТП, произошедшее на Коммунальном мосту. Нам удалось взять комментарий у одного водителя, чей автомобиль попал в аварию.

Водитель «Сузуки», женщина средних лет, двигалась на своем автомобиле в сторону центра города. Совершенно ничего не предвещало страшного развития дальнейших событий, машины двигались без каких-либо затруднений.

В какой-то момент времени после въезда на мост водитель «Сузуки» обратила внимание на две мчащиеся к ней по встречной полосе два автомобиля. Как потом удалось выяснить, это были «Лады».

«Такое впечатление, что их водители устроили гонки, никто не хотел друг другу уступать дорогу», - рассказывает женщина.

ДТП на Коммунальном мосту. Фото: Павел Шатров

Буквально через мгновение машины задели друг друга. Одна из них закружилась волчком и допустила столкновение с идущей навстречу «Сузуки». От этого удара «Лада» остановила свой путь на середине моста, а затем загорелась. Вторая «Лада» остановилась в нескольких метрах от места пожара. Чисто визуально, повреждения у нее оказались минимальными.

«Я просто с ужасом вспоминаю то, что произошло. У меня сработали подушки безопасности, которые закрыли тело и лицо», - комментирует аварию водитель «Сузуки».

По ее словам, в обеих «Ладах» пассажиров не было. Один из водителей получил травмы.

Водитель одного их двух автомобилей «Лада», попавших в ДТП, от комментариев воздержался.

По счастливому стечению обстоятельств, в это время мост был полупустой. Даже трудно представить масштаб чрезвычайного происшествия и число пострадавших, если бы здесь оказался переполненный автобус, везущий десятки пассажиров на работу и учебу.

ДТП на Коммунальном мосту. Фото: Павел Шатров

Кстати, через несколько минут после случившегося ДТП, за несколько метров до его эпицентра столкнулись еще два легковых автомобиля. Серьезных повреждений они не получили.

Как пояснили в МЧС Пермского края, сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого произошло возгорание одного из автомобилей, поступило в 8:50. К месту вызова выехали восемь пожарных на двух машинах. Пожар ликвидировали в 08:58. Погибших в результате ДТП нет.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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