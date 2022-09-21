В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края

Рядовой Сергей Михайленко. Фото: Березники официальные/ВКонтакте

Траурная весть пришла в семьи в сентябре. Сначала стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине старшего сержанта Сергея Кузнецова. Прощание с начальником аппаратной (автоматизированной подвижной единицы) прошло 20 сентября, сообщили в администрации города Березники.

- Старший сержант Кузнецов показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. 7 сентября при выполнении военных задач в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области Сергей пал смертью храбрых. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Скорбим вместе с вами.

Не успел город оплакать потерю, как новая весть с Украины: в ходе спецоперации погиб еще один уроженец Березников – рядовой Сергей Михайленко.

- Церемония прощания состоится в пятницу, 23 сентября, в культурно-деловом центре города. Начало в 10 часов. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Сергея. Скобим вместе с вами.., - написано в паблике администрации города Березники.

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