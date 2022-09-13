Военнослужащий из Пермского края погиб во время спецоперации на Украине

Фото: Кудымкарский муниципальный округ Пермского края/ВКонтакте

Траурные вести продолжают приходить в семьи жителей Пермского края. 11 сентября стало известно о гибели в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащего, уроженца Кудымкарского района Сергея Романовича Надымова. Сергей был родом из деревни Гурино.

- Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Сергея Надымова. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате, - написано в паблике

Прощание с военнослужащим прошло сегодня возле здания администрации в селе Ошиб. Провожали в последний путь бойца со всеми почестями – состоялся траурный митинг.

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