Список ремонта дорог в Перми 2022: закрытия, ограничения и даты завершения

Ремонт дорог в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодно в Перми проводится ремонт дорог – большой и маленький, ведутся коммунальные раскопки на участках проезжей части. Ремонтные работы влекут за собой ограничение движения транспорта или его полное закрытие. Все это вызывает большие неудобства для владельцев автотранспорта, пассажиров общественного транспорта. Наш материал поможет сэкономить время и нервы участникам дорожного движения в Перми, а также найти оптимальные пути объезда проблемных участков дорог в 2022 году.

Рассказываем, на каких участках в настоящее время производится ремонт и строительство дорог, где действует ограничение и закрытие движения транспорта в Перми 2022 года.

Ремонт и строительство дорог в Перми 2022

Плотина Камской ГЭС – первая декада июля 2022 года

Ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина – срок завершения ремонта 16.10.2022

Ул. Клары Цеткин от Комсомольского пр. до ул. Клары Цеткин, 33 – 16.10.2022

Ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября – 31.10.2022

Ул. Клименко от ул. Пушкина до ул. Ленина – 14.10.2022

Ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева – 31.08.2022

Ул. Металлистов от ул. КИМ до ул. Чехова – 31.08.2022

Ул. Газонная от ул. Академика Веденеева до ул. Косякова – 31.08.2022

Ул. Валежная от ул. Песочной до лога – 31.10.2022

Ул. Докучаева от ул. Ветлужской до развязки «Сосновый бор» - 14.10.2022

Ул. Адмирала Ушакова от 5-й Каховской до ул. Сысольской – 15.10.2022

Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской – 14.10.2022

Выезд с промузла «Осенцы» с ул. Промышленной на Нестюковский тракт (1-й этап) – 31.12.2022

Восточный обход + дорога Пермь-Березники + Чусовской мост – 31.07.2023

Ул. Строителей от ул. Вишерской до ул. Папанинцев – 2023 год

Тоннель под Транссибирской магистралью в створе ул. Углеуральской – 2024 год

Ул. Ленина от ул. Крисанова до пл. Гайдара – май 2023

Комсомольский пр. от ул. Революции до ул. Полины Осипенко – 2022 год

Ограничение движения транспорта в Перми 2022

Ул. Петропавловская от ул. Борчанинова до ул. Попова – 03.08.2022

Ул. Хрустальная от ул. КИМ, 17 до ул. Хрустальная, 30 – 29.07.2022

Проезд ул. Овчинникова, 17 – 15.07.2022

Проезд ул. Луначарского, 97 – 28.07.2022

Проезд ул. Докучаева, 42б – 20.07.2022

Ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Ленина – 13.07.2022

Перекресток ул. Уинской и ул. Старцева в районе домов на ул. Уинской, 17 и 42/1 – 30.09.2022

Мост через реку Мулянку на трассе Пермь-Екатеринбург – ноябрь 2022 года

Ул. Трамвайная через тоннель на ул. Дзержинского – 01.09.2023

Ул. Стахановская от ул. Баумана до ул. Танкистов – сентябрь 2022 года

Примыкание в село Платошино на 50-м километре трассы Пермь-Екатеринбург - 30.07.2022

Закрытие движения транспорта в Перми:

Проезд вдоль ул. Николая Островского, 70 – 31.08.2022

Съезд с ул. Уинской на ул. Старцева – 30.09.2022

Ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 8 – 15.07.2022

Ул. Крисанова от ул. Ленина до ул. Пермской – 24.08.2022

Ул. Иньвенская от ул. Грозненской до ул. Гашкова – 20.07.2022

Внутриквартальный проезд между домами на ул. Маршала Рыбалко, 99 и 101б – 15.07.2022

Ул. Вишерская до ул. Татьяны Барамзиной – 01.09.2023

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