Список ремонта дорог в Перми 2022: закрытия, ограничения и даты завершения

Ремонт дорог в Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ежегодно в Перми проводится ремонт дорог – большой и маленький, ведутся коммунальные раскопки на участках проезжей части. Ремонтные работы влекут за собой ограничение движения транспорта или его полное закрытие. Все это вызывает большие неудобства для владельцев автотранспорта, пассажиров общественного транспорта. Наш материал поможет сэкономить время и нервы участникам дорожного движения в Перми, а также найти оптимальные пути объезда проблемных участков дорог в 2022 году.
Рассказываем, на каких участках в настоящее время производится ремонт и строительство дорог, где действует ограничение и закрытие движения транспорта в Перми 2022 года.
Ремонт и строительство дорог в Перми 2022
Плотина Камской ГЭС – первая декада июля 2022 года
Ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина – срок завершения ремонта 16.10.2022
Ул. Клары Цеткин от Комсомольского пр. до ул. Клары Цеткин, 33 – 16.10.2022
Ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября – 31.10.2022
Ул. Клименко от ул. Пушкина до ул. Ленина – 14.10.2022
Ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева – 31.08.2022
Ул. Металлистов от ул. КИМ до ул. Чехова – 31.08.2022
Ул. Газонная от ул. Академика Веденеева до ул. Косякова – 31.08.2022
Ул. Валежная от ул. Песочной до лога – 31.10.2022
Ул. Докучаева от ул. Ветлужской до развязки «Сосновый бор» - 14.10.2022
Ул. Адмирала Ушакова от 5-й Каховской до ул. Сысольской – 15.10.2022
Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской – 14.10.2022
Выезд с промузла «Осенцы» с ул. Промышленной на Нестюковский тракт (1-й этап) – 31.12.2022
Восточный обход + дорога Пермь-Березники + Чусовской мост – 31.07.2023
Ул. Строителей от ул. Вишерской до ул. Папанинцев – 2023 год
Тоннель под Транссибирской магистралью в створе ул. Углеуральской – 2024 год
Ул. Ленина от ул. Крисанова до пл. Гайдара – май 2023
Комсомольский пр. от ул. Революции до ул. Полины Осипенко – 2022 год
Ограничение движения транспорта в Перми 2022
Ул. Петропавловская от ул. Борчанинова до ул. Попова – 03.08.2022
Ул. Хрустальная от ул. КИМ, 17 до ул. Хрустальная, 30 – 29.07.2022
Проезд ул. Овчинникова, 17 – 15.07.2022
Проезд ул. Луначарского, 97 – 28.07.2022
Проезд ул. Докучаева, 42б – 20.07.2022
Ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Ленина – 13.07.2022
Перекресток ул. Уинской и ул. Старцева в районе домов на ул. Уинской, 17 и 42/1 – 30.09.2022
Мост через реку Мулянку на трассе Пермь-Екатеринбург – ноябрь 2022 года
Ул. Трамвайная через тоннель на ул. Дзержинского – 01.09.2023
Ул. Стахановская от ул. Баумана до ул. Танкистов – сентябрь 2022 года
Примыкание в село Платошино на 50-м километре трассы Пермь-Екатеринбург - 30.07.2022
Закрытие движения транспорта в Перми:
Проезд вдоль ул. Николая Островского, 70 – 31.08.2022
Съезд с ул. Уинской на ул. Старцева – 30.09.2022
Ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 8 – 15.07.2022
Ул. Крисанова от ул. Ленина до ул. Пермской – 24.08.2022
Ул. Иньвенская от ул. Грозненской до ул. Гашкова – 20.07.2022
Внутриквартальный проезд между домами на ул. Маршала Рыбалко, 99 и 101б – 15.07.2022
Ул. Вишерская до ул. Татьяны Барамзиной – 01.09.2023
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