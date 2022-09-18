В Перми на оборонном предприятии рабочие устроили драку

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Государственная инспекции труда Пермского края выясняет обстоятельства ЧП, которое произошло на ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы»).

По данным надзорного ведомства, 12 сентября 2022 года на предприятии произошел конфликт двух операторов станков с программным управлением. Словесно разрешить разногласия у работников не получилось и в ход пошли кулаки.

- В результате происшествия один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса, сотрясение головного мозга, - сообщили в трудинспекции.

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