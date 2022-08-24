Сестру расплющило, а брату оторвало ногу: в Пермском районе на сотрудников предприятия обрушилось 120 тонн зерна

Засыпанных работников откапывали два с половиной часа. Фото: cp_perm/ВКонтакте

Днем 23 августа на одном из сельскохозяйственных предприятий в поcелке Култаево Пермcкого района произошла трагедия. Там во время разгрузки зерна погибла 38-летняя сотрудница, еще один работник - брат погибшей женщины - получил серьезную травму. Очевидец ЧП рассказал «Комсомолке» подробности случившегося.

- Один из бункеров с зерном прохудился, и из щелей начало высыпаться зерно, - рассказывает очевидец произошедшего. - Щели заткнули мешками, но зерно продолжало сыпаться, и работникам (брату и сестре) велели разгрузить бункер. К месту подогнали шнек для выгрузки зерна, но когда его подключили, раздался громкий хлопок и все 120 тонн зерна вместе с частью бункера упали на работников. Конус бункера упал прямо на женщину, она погибла на месте. А мужчина оказался под завалами. Я тут же стал вызывать спасателей, от шока даже не с первого раза получилось разблокировать телефон, а когда дозвонился, не сразу смог все объяснить - от страха начал заикаться.

По словам очевидца, тут же на место ЧП пришли другие сотрудники предприятия и стали откапывать заваленных работников.

- Два с половиной часа мы откапывали их лопатами, - рассказывает очевидец. - Приехали спасатели, тоже нам помогали, а потом вызвали кран, и мужчину получилось достать. Он сильно пострадал, ему отрубило часть ноги - ступню, видимо, куском оторвавшегося бункера. Врачи говорят, что вряд ли ее получится спасти, скорее всего, будут ампутировать. А женщине мы помочь не смогли, ее в буквальном смысле расплющило.

По словам очевидца, погибшей женщине было 38 лет, у нее остались трое детей, но из-за жизненных обстоятельств они уже давно воспитываются в детском центре. Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.

Специалист по охране труда предприятия, где произошла трагедия, в разговоре с журналистом «Комсомолки» сказал, что не уполномочен комментировать произошедшее.

- Извещение о случившемся мы отправили в несколько инстанций - прокуратуру, трудинспекцию, администрацию района и другие ведомства. Расследование только начинается, сейчас мы ждем комиссию Ростехнадзора, которая приедет осматривать объект и место происшествия. Как-то комментировать трагедию я не имею права, - заявил собеседник.

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