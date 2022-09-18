В ДТП в Пермском крае погиб молодой пассажир иномарки

Фото: скриншот видео паблика ЧП Березники/ВКонтакте

Вечером в воскресенье, 18 сентября, в Березниках произошла смертельная авария. Как рассказали Комсомолке в главке МВД по Пермскому краю, в 20.50 на перекрестке улиц Карла Маркса и Уральских Танкистов 31-летний водитель "Рено Логан", по предварительной информации, выехал на "красный" и врезался в "Ладу Гранту".

В результате столкновения 29-летний пассажир "Рено Логан" получил смертельную травму, еще одному 10-летнему пассажиру оказали разовую медицинскую помощь, водитель от медосвидетельствования отказался. Кроме этого, различные травмы получили водитель и пассажир "Лады Гранты" - их увезли в больницу.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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