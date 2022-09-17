ДТП на ул. Гайвинской. Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекция Прикамья.

Алкоголь до добра не доводит! Эта аксиома до сих пор не укладывается в буйных головушках некоторых пермяков, решивших сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Подтверждением тому служит жуткое ночное ДТП, которое произошло сегодня, 17 сентября, в Орджоникидзевском районе Перми.

По сообщению Управления ГИБДД по Пермскому краю, в 04:04 по ул. Гайвинской со стороны ул. Мелитопольской двигался автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением мужчины 1983 года рождения. По предварительной информации, возле дома №58 он не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень и дерево с последующим столкновением со стоящими автомобилями «Лада Гранта» и «Киа Рио».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Митсубиси» и его 39-летний пассажир от полученных травм погибли.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в том числе устанавливается наличие алкоголя в крови водителя.

«Со слов родственницы одного из погибших, незадолго до происшествия мужчины употребляли спиртные напитки», - дополнили картину произошедшей трагедии в Госавтоинспекции Прикамья.

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