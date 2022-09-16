Двое военнослужащих из Пермского края погибли в ходе спецоперации на Украине

26 сентября Игнатию Сереброву исполнилось бы 25. Фото: Кудымкарский муниципальный округ/ВКонтакте

25 сентября Федору Меркушеву исполнилось бы 26 лет, а Игнатию Сереброву на следующий день 25. Молодые парни, уроженцы Кудымкарского района, погибли в ходе спецоперации на Украине. Федор родился и вырос в деревне Палева, Игнат – в Ключах. Первый служил в звании сержанта, второй – старшего лейтенанта гвардии (служил в ВДВ).

Игнат окончил МАОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа» в 2015 году.

- Во время учебы отличался высоким уровнем культуры, примерным поведением, серьезным отношением к учебе, особой доброжелательностью к окружающим, ценил дружбу, любил спорт, - написали в сообществе школы в «ВКонтакте». - После Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Игнат стал кадровым военным, офицером Российской армии.

Горькая весть пришла в семьи военнослужащих практически одновременно. 14 сентября в официальной группе Кудымкарского муниципального округа Пермского края в социальной сети «ВКонтакте» с разницей в час опубликовали два соболезнования, в которых администрация муниципального округа выражает искренние слова соболезнования семьям, родным и близким Федора и Игнатия.

- Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами, - написано в сообщении.

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