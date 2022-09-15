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Общество15 сентября 2022 5:36

В Перми отреставрируют Дом Мешкова, включенный в список объектов культурного наследия регионального значения

Государственная экспертиза одобрила проект капремонта здания
Екатерина Яганова
ФОТО: Дом Мешкова/ВКонтакте

ФОТО: Дом Мешкова/ВКонтакте

В Перми отреставрируют «Дом пароходчика Н.В. Мешкова с воротами». Проект капремонта объекта культурного наследия регионального значения одобрен государственной экспертизой – сведения включены в ГИС ЕГРЗ 14 сентября.

Напомним, конкурс на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выиграло ООО «Пермстроймет+». Стоимость работ составила 1,9 млн рублей. Как сообщает Business Class, планируется отреставрировать следующие объекты, входящие в состав Дома Мешкова, - «Главный дом», «Ограда с воротами», «Терраса с балюстрадой», «Беседка-ротонда в северо-восточном углу усадьбы (над лавкой)».

Уточним, что в комплексе зданий Дома Мешкова сейчас размещается Пермский краеведческий музей.

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