В Перми отреставрируют историческое здание по улице Пермской

На реставрацию здания планируют потратить более 6 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми планируют отреставрировать здание по улице Пермская, 74. Аукцион на проведение работ уже опубликован на сайте «Госзакупки».

Доходный дом купца Кузнецкого планирует привести в порядок за 6,4 млн рублей, такова максимальная стоимость контракта. Деньги будут выделены из бюджета Пермского края.

Подрядчику нужно будет провести капремонт фасадов здания, отреставрировать кладку стен, заменить водосточные трубы, восполнить утраченные кирпичи.

Дом был построен во 2-й половине XIX века. Сейчас в нем располагается институт развития образования Пермского края.

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