На трассе в Прикамье сгорел бензовоз

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

Под Пермью сгорел бензовоз, съехавший в кювет. Это случилось недалеко от деревни Болгары – автодорога Болгары – Юго-Камский – Крылово.

О ДТП стало известно около 16 часов дня – свидетели сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Незамедлительно на место выехала машина с пятью спасателями. На месте была объявлена локализация на площади два квадратных метра. И организовано реверсивное движение.

– Бензовоз съехал в кювет без опрокидывания. На момент аварии был пустой, – сообщили в краевом МЧС. – Возгорание произошло в топливных баках.

Пожарные возгорание устранили. Но бензовоз спасти не удалось: на видео, что размещено в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в ВК видно, что кабина выгорела полностью, как и передняя часть прицепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он не успел сделать ей предложение»: Погибшую после ДТП в Прикамье 20-летнюю девушку похоронили в свадебном платье

Родственники рассказали о семье, которую на автодороге Соликамск-Красновишерск сбила иномарка (Подробнее...)