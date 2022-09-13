В Пермском крае в этом году благоустроено 137 дворов и 35 скверов

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В селе Калинино Кунгурского округа был построен спортивный комплекс, а в Барде благоустроена набережной пруда на реке Казьмакты. Эти работы были проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Пермском крае было благоустроено 172 территории: 35 скверов и парков, а также 137 дворов в 24 территориях региона.

В числе обновленных территорий - парк «Патриот», который расположен в Барде на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, зоны для занятий физкультурой и спортом «У белых камней» в селе Кыласово, сквер «Семьи, любви и верности», который расположен на территории у церкви Успения Богородицы в Кунгуре, парк на территории дворца культуры в Александровске, площадь Победы в ЗАТО Звездный, универсальная площадка в Лысьве, сквер в поселке Сарс Октябрьского округа, Ярмарочная площадь в Осе.

- Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для отдыха прикамцев, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Это напрямую влияет на качество жизни населения. Большим подспорьем для нас в этом вопросе являются нацпроекты.

Всего в этом году на благоустройство общественных пространств в Пермском крае в рамках нацпроекта из федерального, регионального и местного бюджетов направлено 1,1 миллиарда рублей.