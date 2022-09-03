Пермский пороховой завод возьмет на работу 350 сотрудников

Фото: Пермский пороховой завод

Пермский пороховой завод готов набрать еще 350 сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предприятию поступил новый гособоронзаказ. Среди новичков будут как аппаратчики, мастера участков, так и слесари, сварщики, инженеры-технологи. Как пишет издание, нужна в новых рабочих руках связана и с возобновлением производства изделий, выпуск которых ранее был остановлен.

«Пермский пороховой завод» - одно из крупнейших и старейших российских предприятий оборонного комплекса.