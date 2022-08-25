Появилось видео задержания подозреваемой заказчицы двойного убийства в Перми

Женщина раньше уже была судима. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагически закончились поиски гостей из Башкирии, 24 августа стало известно, что женщину и 5-летнюю девочку нашли убитыми.

Подозреваемых в преступлении оказалось двое – это знакомая убитой Таисии, к которой она приехала в гости и знакомый пермячки. Сегодня, 25 августа, женщину задержали. Правоохранители вывели из подъезда дома, в котором произошло убийство в наручниках и халате, посадили в автозак и увезли.

По информации источника «КП», подозреваемая заплатила знакомому, чтобы тот убил подругу и ее дочку. Мужчина исполнил заказ, зарезал Таисию и задушил девочку. Мотивом преступления могла стать ревность.

Следователи сообщили, что на машине они вывезли их тела в лес и закопали.

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