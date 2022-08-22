Строители начали монтаж металлоконструкций новой галереи в Перми

Скрин видео из Telegram-канала Дмитрия Махонина

Подрядчик, который занимается строительством новой художественной галереи в Перми, рассказал о ходе работ. Сейчас на стройплощадке активно ведется монтаж металлоконструкций – уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса. Кроме того, на участке площадью 4624 кв. метров выполнена гидроизоляция фундамента и стен.

Напомним, новая галерея займет более 20 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство увеличат в шесть раз. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Возведение здания началось весной 2021 года, завершить строительство планируют в 2023 году.

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