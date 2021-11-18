Новая галерея на Заводе Шпагина будет в пять раз больше

Так будет выглядеть новая галерея.

Пермские власти обещают, что в 2023 году Пермская художественная галерея наконец-то переедет в новое здание на территории Завода Шпагина.

Площади в новом здании галереи увеличатся в пять раз - до 7 тысяч квадратных метров. Благодаря этому удастся выставить значительную часть тех сокровищ, которые сейчас хранятся в запасниках.

Что увидит посетитель в новом здании галереи? Как будет организовано выставочное пространство?

Картины на фоне Камы.

Музей начинается с вешалки и выставок

Четырехэтажное здание с видом на Каму построят по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана Speech.

На первом этаже откроется обширное общественное пространство. Здесь разместятся информационный стенд, лаунж-зона, кафе, магазин и библиотека галереи. Тут же расположатся мультимедийный зал и образовательный центр.

На первом этаже будут проходить сменные выставки. Под выставочный зал выделят 800 квадратных метров, так что можно будет организовывать сразу несколько экспозиций.

Прогулки по Древней Руси

На втором этаже галереи посетители погрузятся в историю создания художественного музея, который в будущем году отметит 100-летний юбилей. Такой интерактивный раздел впервые появится в галерейной экспозиции, в нем будет около 100 экспонатов.

- Там представлены документы об экспедициях галереи 1920-х, 1960-х, 1970-х годов, в ходе которых удалось разыскать и сохранить множество художественных ценностей, - говорит заместитель директора галереи по науке Ольга Старцева. - У нас много лет работал реставратором художник-живописец Игорь Васильевич Арапов. Он - один из тех, кто принимал активное участие в этих экспедициях. Благодаря Арапову было спасено множество икон из закрытых церквей - частично разрушенных, с сильно поврежденным красочным слоем, иногда сильно пораженных плесенью. Порой иконными досками были заколочены окна, а однажды он обнаружил целый настил из потемневших старых икон, устроенный в складском помещении.

Портрет А.С.Строганова кисти Лампи. 1793 г.

Два раздела новой экспозиции будут посвящены династии Строгановых и древнерусскому искусству - в частности, иконописи. Показ «строгановской» коллекции увеличится по сравнению с существующей в четыре раза. В ней будет около 130 предметов: портреты представителей династии, иконы, живопись, церковная утварь, рукописные книги, золотное шитье.

Бронекладовая и другие кабинеты

Также на втором этаже расположатся пять так называемых «кабинетов» редкостей, фарфора и стекла, нумизматики, графики - обособленных, самостоятельных зон внутри тематических разделов экспозиций русского и западноевропейского искусства.

Тетрадрахма, 4 -3 век до нашей эры.

Среди 10 тысяч экспонатов в кабинете нумизматики будут представлены медали, которыми награждали участников Чесменского сражения 1770 года, за храбрость, оказанную при взятии Очакова в 1788 году, а также античные монеты из Древней Греции, Древнего Рима, Македонии. При этом нумизматы смогут воспользоваться приспособлениями для увеличенного просмотра монет и медалей. Кабинет редкостей представит зрителям наиболее древние произведения в нашей коллекции, относящиеся к эпохам античности и средневековья (например, образцы пермского звериного стиля).

Здесь же будут экспонироваться две древнеегипетские мумии, которые сейчас находятся на реставрации в Москве.

В числе новшеств и бронекладовая, в которой будут выставлены экспонаты из драгоценных металлов: украшения, предметы церковной утвари, предметы сервировки.

Живописные полотна на фоне фарфора

Еще один зал - «История западноевропейского искусства в собрании русских коллекционеров».

- Зрители смогут познакомиться с образцами живописи разных европейских школ: итальянской, голландской, фламандской, французской, австро-германской, причем искусство Западной Европы будет показано через призму коллекционирования и личностей русских собирателей, - говорят в галерее. - Мы планируем здесь выставить около 100 произведений западноевропейской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

Шандал в виде вазона, 1750-е годы, Императорский фарфоровый завод.

В этом же зале находится раздел, посвященный становлению отечественной школы живописи. Но прежде чем перейти к знакомству с картинами русских художников, можно будет осмотреть галерею фарфора и стекла - богатую коллекцию, которую в прежнем здании галереи не было возможности продемонстрировать.

Здесь же находится кабинет фарфора. В нем, например, выставлен фарфоровый шандал в виде вазона с крышкой и скульптурными цветочными гирляндами, изготовленный Императорским фарфоровым заводом в Санкт-Петербурге в 1750-е годы.

В отдельном зале на втором этаже посетителей будут знакомить с разделом русского искусства рубежа XIX - ХХ веков. Здесь можно увидеть, например, полностью отреставрированный легендарный иконостас из усыпальницы Каменских в Перми, выполненный Николаем Рерихом, а также «Распятие» работы Михаила Нестерова из этой же часовни. Всего в этом зале будет выставлено около 100 экспонатов.

Уникальные коллекции

На третьем этаже в двух залах разместятся еще три раздела экспозиции. Большую часть площади здесь займут произведения русского и советского искусства XX века. Будут представлены агитационный лубок периода становления советской эпохи, уникальный агитфарфор, произведения соцреализма и «сурового стиля».

И впервые в нашей художественной галерее мы увидим предметы народного искусства многонационального Прикамья - русского, коми-пермяцкого, татарского, марийского, удмуртского. Всего около 700 экспонатов.

У реставраторов появятся специальные помещения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обитель пермских богов

И, наконец, пермские боги. Богатая коллекция шедевров пермской деревянной скульптуры разместится в большом двухуровневом зале с выходом под кровлю здания. Здесь будет множество экспонатов, которые долго ждали своего часа в запасниках. Экскурсовод расскажет нам о том, как рождался сплав христианского верования с языческими обрядами и ритуалами, какое влияние оказывал стиль западноевропейского барокко на народное искусство.

Разумеется, все залы разом не откроются.

- Скорее всего, экспозиционные разделы будут открываться поэтапно, - говорят работники художественного музея. - Это огромная, для Перми беспрецедентная по масштабам музейно-экспозиционная работа.