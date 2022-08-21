Из-за утечки 25 домов в Перми остались без воды

Воды в домах не будет до устранения аварии. Фото: архив "КП"

В Перми 21 августа произошла утечка в подвале дома по улице Академика Курчатова, 2А. Об этом сообщает компания «Новогор Прикамье». Из-за аварии отключено водоснабжение в домах:

ул. Таборская, 22, 22А;

ул. Кояновская, 6, 10;

ул. Курчатова, 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2В, 9А, 3, 5, 7, 9, 4А, 4Б; ул.Васильева, 3, 3А, 3Б, 5А, 5Б;

ул. Гусарова, 10, 14.

По заявкам жителей ООО «Новогор – Прикамье» организует подвоз воды, позвонить нужно по телефону 2100-680.

Кстати, на неделе с 22 по 26 августа компания «Новогор-Прикамье» запланировала ремонтные работы на водопроводной сети. Без холодной воды останутся десятки домов в пяти районах.

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