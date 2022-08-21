В пяти районах Перми отключат холодную воду

Воды не будет в 5 районах города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми на неделе с 22 по 26 августа компания «Новогор-Прикамье» запланировала ремонтные работы на водопроводной сети. Без холодной оды останутся десятки домов в пяти районах. Публикуем адреса домов, жителям которых стоит запастись водой.

22 августа, с 9.00 до 20.00 без воды:

ул., Комиссара Пожарского, 11 Б, 11 В, 11 Г, 13, 17, 17 А и 19.

24 августа, с 9.00 до 9.00 25 августа без воды:

ул., Вильямса, 20/1, 20/2 и 20/3.

24 августа: с 9.00 до 20.00:

ул., Советской Армии, 21, 21 Б, 23, 23 А и 25.

24 августа с 19.00 и до 10:00 26 августа:

ул., Леонова, 53, 59 и 61.

25 августа с 9.00 до 19.30:

- Обвинская, 9;

- Саранская, 5 А, 9;

- Моторостроителей, 3-12, 14, 15, 17, 19, 21;

- Солдатова, 28 А, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 45;

- Серебрянский проезд, 2 А, 3, 3 А, 5-17, 19.

26 августа, с 9.00 до 20.00 без воды:

ул., Подводников, 29, 33, Декабристов, 35, 60, Советской Армии, 92.