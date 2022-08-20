На Средней дамбе в Перми разбился мотоциклист

Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте
Вечером в пятницу, 19 августа, в районе Средней дамбы произошло ДТП с мотоциклистом. Как сообщают очевидцы в соцсетях, байкер не справился с управлением, перелетел через газон, вылетел на встречную полосу и опрокинул мотоцикл. К счастью, машин в этот момент рядом не было.
Водителя мотоцикла госпитализировали прибывшие медики.
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