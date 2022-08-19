В Пермском крае после крупной аварии машина сгорела дотла

Машина полностью выгорела. Фото: кадр видео "Верхнекамье ТВ".

В Березниках утром, 19 августа, произошло серьезное ДТП по улице Свердлова. Как сообщает "Верхнекамье ТВ", автомобиль «Рено Логан» ехал по улице Свердлова со стороны улицы Юбилейной в сторону Пятилетки. Водитель потерял управление, и машина въехала в «Хендай», а после в «Киа». Затем машину отбросило в столб. "Логан", после нескольких столкновений загорелся, к счастью, водитель успел выскочить из него. Обошлось без пострадавших.

В ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства.

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