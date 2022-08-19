В Перми временно изменили трамвайные маршруты №4, 5 и 7

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трамваи №4, 5 и 7 в данный момент ездят по измененным маршрутам из-за неполадок на линии в районе станции «Пермь-2», где движение сейчас приостановлено, сообщает Telegram-канал «Пермский транспорт» .

Так, трамваи №5 отправляются от Бахаревки и следуют до Стаханова. Трамвайный маршрут №4 ходит через микрорайон Висим - улицу Ленина и улицу Стаханова. Далее по Ленина снова возвращается в микрорайон Висим. Трамваи №7 ездят по маршруту: Вагоноремонтный завод - улица Ленина - улица Стаханова - улица Ленина - Вагоноремонтный завод.

Движение транспорта можно посмотреть на карте в режиме онлайн.

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