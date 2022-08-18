21 августа на трассе Пермь-Березники временно перекроют движение транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 21 августа, с 2.00 до 6.00 часов движение транспорта на 51 километре трассы Пермь – Березники перекроют. Речь идет об участке Восточного обхода Перми между улицами Цимлянской и Корсуньской, сообщает пресс-служба краевого минтранспорта.

Причина временного ограничения - монтаж пролета надземного пешеходного перехода. Работы будут проводить в ночное время, чтобы создать как можно меньше неудобств для водителей автомобилей и общественного транспорта.

Для спецтранспорта организовали объезд по улицам Фрунзе, Евгения Пузырева и Корсуньской. Личному автотранспорту придется потерпеть неудобства, так как улица Евгения Пузырева находится в зоне действия знаков «Жилая зона», движение по которой запрещено ПДД.

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