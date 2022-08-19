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Общество19 августа 2022 5:13

К строительству пермского зоопарка хотят привлечь больше рабочих

Объекты первого этапа уже готовы на 80%, а комплекс - на 60%
Мария Никишева
Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

К строительству пермского зоопарка хотят привлечь больше рабочих. Об этом «Коммерсанту Прикамья» сообщил глава региона Дмитрий Махонин после посещения стройки.

В данный момент на площадке работают около 350 человек. Губернатор не исключил, что дополнительно может быть привлечено 50-100 человек.

- Все зависит от того, сколько потребуется исполнителю работ, - отметил Дмитрий Махонин.

Главный инженер подрядчика ООО «Энергокомплекс» Алексей Ещенко рассказал, что количество рабочих на следующей неделе планируют увеличить до 400 человек. Он добавил, что объекты первого этапа строительства готовы на 80%, а комплекс - на 60%.

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